03 كانون الأول 2022 - 14:29 03/12/2022 14:29:00

منتخبات بارزة خرجت وأخرى مغمورة تواصل مسيرتها في كأس العالم

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LBCI News Lebanon

اختتم الدور الأول من مونديال قطر ٢٠٢٢ بنتائج غير متوقعة لفرق رُشحت للفوز بكأس العالم وأخرى حققت المفاجآت لتسطر انتصارات تاريخية في سجل الحدث العالمي...