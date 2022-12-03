رياضة دولية
03 كانون الأول 2022 - 14:29
03/12/2022 14:29:00
منتخبات بارزة خرجت وأخرى مغمورة تواصل مسيرتها في كأس العالم
منتخبات بارزة خرجت وأخرى مغمورة تواصل مسيرتها في كأس العالم
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LBCI News Lebanon
اختتم الدور الأول من مونديال قطر ٢٠٢٢ بنتائج غير متوقعة لفرق رُشحت للفوز بكأس العالم وأخرى حققت المفاجآت لتسطر انتصارات تاريخية في سجل الحدث العالمي...
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