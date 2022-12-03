رياضة دولية
03 كانون الأول 2022 - 14:39
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كيف تبدو التحضيرات قبيل مباراة الارجنتين واستراليا ؟

كيف تبدو التحضيرات قبيل مباراة الارجنتين واستراليا ؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار استراليا,الارجنتين,كيف تبدو التحضيرات قبيل مباراة الارجنتين واستراليا ؟
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Lebanon News
تواجه الارجنتين بعد دقائق استراليا في مباراة كأس العالم لكرة القدم، فكيف تبدو التحضيرات في قطر؟ التفاصيل في الفيديو اعلاه 
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