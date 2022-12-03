رياضة دولية
03 كانون الأول 2022 - 14:45
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تاريخ السينما العالمية والقطرية في معرض يستذكر الماضي ويستشرف المستقبل

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Lebanon News
معرض في قطر تحت عنوان: "إنتاج". 

المعرض يتيح للزائرين اكتشافَ تاريخِ المسرح، التلفزيون والسينما في العالم...
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