رياضة دولية
03 كانون الأول 2022 - 14:45
03/12/2022 14:45:00
تاريخ السينما العالمية والقطرية في معرض يستذكر الماضي ويستشرف المستقبل
تاريخ السينما العالمية والقطرية في معرض يستذكر الماضي ويستشرف المستقبل
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LBCI News Lebanon
معرض في قطر تحت عنوان: "إنتاج".
المعرض يتيح للزائرين اكتشافَ تاريخِ المسرح، التلفزيون والسينما في العالم...
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