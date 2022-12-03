تاريخ السينما العالمية والقطرية في معرض يستذكر الماضي ويستشرف المستقبل

03 كانون الأول 2022 - 14:45 03/12/2022 14:45:00

تاريخ السينما العالمية والقطرية في معرض يستذكر الماضي ويستشرف المستقبل

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LBCI News Lebanon

معرض في قطر تحت عنوان: "إنتاج".



المعرض يتيح للزائرين اكتشافَ تاريخِ المسرح، التلفزيون والسينما في العالم...