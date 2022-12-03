03 كانون الأول 2022 - 14:39 03/12/2022 14:39:00

هل يكمل المنتخب الارجنتيني طريقه الى الكأس؟

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LBCI News Lebanon

بدأ منتخب التانغو طريقه بكأس العالم لعام 2022 بقطر بدعسة ناقصة بعد خسارته المفاجئة امام المنتخب السعودي ، لكنه اعاد واثبت انو يبقى من الفرق الكبيرة والمرشحة للفوز بالكأس...