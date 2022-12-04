رياضة دولية
04 كانون الأول 2022 - 07:29
04/12/2022 07:29:47
في الحدث المونديالي.. ماذا عن مبارايات اليوم وتوزع المنتخبات؟
ماذا عن مبارايات اليوم وتوزع المنتخبات؟
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LBCI News Lebanon
يلتقي المنتخبان الفرنسي والبولندي عند الخامسة من عصر اليوم، على أن يخوض منتخبا إنكلترا والسنغال مباراة عند التاسعة مساءً.
وكانت الأرجنتين قد تأهلت الى الدور الـ 16 بعد فوزها على استراليا بهدفين مقابل هدف واحد.
ماذا عن مبارايات اليوم وتوزع المنتخبات؟
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