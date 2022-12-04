رياضة دولية
04 كانون الأول 2022 - 15:00
04/12/2022 15:00:00
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يكرم أبطال الرياضة الميكانيكية لعام 2022
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يكرم أبطال الرياضة الميكانيكية لعام 2022
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LBCI News Lebanon
كرّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL ابطال الرياضة الميكانيكية الذين فازوا ببطولات عام ٢٠٢٢خلال الحفل السنوي التقليدي الحاشد الذي نظمه بمقره بالكسليك.
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