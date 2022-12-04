رياضة دولية
04 كانون الأول 2022 - 15:00
Back

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يكرم أبطال الرياضة الميكانيكية لعام 2022

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يكرم أبطال الرياضة الميكانيكية لعام 2022 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرياضة الميكانيكية,النادي اللبناني للسيارات والسياحة,النادي اللبناني للسيارات والسياحة يكرم أبطال الرياضة الميكانيكية لعام 2022
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
كرّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL ابطال الرياضة الميكانيكية الذين فازوا ببطولات عام ٢٠٢٢خلال الحفل السنوي التقليدي الحاشد الذي نظمه بمقره بالكسليك.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً