04 كانون الأول 2022 - 15:00 04/12/2022 15:00:00

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يكرم أبطال الرياضة الميكانيكية لعام 2022

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LBCI News Lebanon

كرّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL ابطال الرياضة الميكانيكية الذين فازوا ببطولات عام ٢٠٢٢خلال الحفل السنوي التقليدي الحاشد الذي نظمه بمقره بالكسليك.