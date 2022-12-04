مواجهة نارية ستجمع المنتخبين الارجنتيني والهولندي في الدور الربع النهائي لكأس العالم

04 كانون الأول 2022 - 14:34 04/12/2022 14:34:51

الارجنتين وهولندا وجها لوجه قريبا

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LBCI News Lebanon

حجزت الارجنتين موعدا ناريا لها مع هوالندا في اولى موجهات الربع النهائي مونديال قطر، ليكون اللقاء السادس لهما بتاريخ كأس العالم.