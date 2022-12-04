رياضة دولية
04 كانون الأول 2022 - 14:45
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أجواء موسيقية وحماسية في قناة quartier في الدوحة

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Lebanon News
تسود أجواء موسيقية وحماسية في قناة quartier في الدوحة، حيث يجتمع مبجبّي ومشجّعي كرة القدم في كأس العالم للعام 2022.
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