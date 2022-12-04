رياضة دولية
04 كانون الأول 2022 - 14:45
04/12/2022 14:45:59
أجواء موسيقية وحماسية في قناة quartier في الدوحة
إليكم الاجواء مباشرة من قطر
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LBCI News Lebanon
تسود أجواء موسيقية وحماسية في قناة quartier في الدوحة، حيث يجتمع مبجبّي ومشجّعي كرة القدم في كأس العالم للعام 2022.
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