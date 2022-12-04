رياضة دولية
04 كانون الأول 2022 - 17:50
04/12/2022 17:50:13
تفاصيل نتيجة مباريات اليوم....
تفاصيل نتيجة مباريات اليوم....
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LBCI News Lebanon
انكلترا تضرب موعداً مع فرنسا في ربع نهائي كأس العالم بعد فوزها على السنغال، ومتابعةٌ للادوارِ الاقصائيةِ الحاسمة في مونديال قطر، التفاصيل في الفيديو اعلاه...
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