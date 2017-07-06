أخيرًا... تحديث من سناب شات طال انتظاره!

سناب شات يكسر القاعدة... بـ3 ميزايا جديدة!

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LBCI News Lebanon

أطلق تطبيق "سناب شات" تحديثًا جديدًا يتيح لمستخدمي نظام التشغيل iOS وأندرويد إضافة روابط مع الصور والفيديوهات التي ينشرونها من خلال رمز "مشبك الورق" الذي أضيف على يمين الشاشة.

وكان قد أضاف تطبيق انستغرام هذه الميزة للحسابات الموثقة أو ما يعرف باللّغة الإنكليزيّة بالـ "Verified Accounts" أو للصفحات المخصصة للنشاط التجاري.

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وأضاف "سناب شات" ميزة ثانية تتعلق بتمكين المستخدمين من إضافة خلفيات للصور قبل بثها، ويكون ذلك عبر الضغط على رمز المقص، الذي يحتوي على عدد كبير من الخلفيات المعدة مسبقا.

كما بات بإمكان المستخدمين التمتع بميزة تغيير أصواتهم في خلال تسجيل الفيديو، وذلك عبر الضغط على أيقونة الصوت الموجودة في أسفل الشاشة.