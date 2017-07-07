بالفيديو - هل هذه هي محفظة الأحلام؟ إليكم مميزاتها...

إليكم مميزات المحفظة الذكية...

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LBCI News Lebanon

"فولترمان" هي ما يعرف بالمحفظة الذكية الأقوى على الإطلاق، وذلك لأنّها توفر العديد من المزايا التي تجعلها "محفظة الأحلام للجميع".

وتأتي المحفظة الذكية هذه مع خازن طاقة لشحن الأجهزة الذكية سلكيًا أو لاسلكيًا، بالإضافة إلى نظام تحذير ينبه المستخدم حينما ينسى هاتفه أو المحفظة في مكان عام، وتتضمن ايضًا كاميرا تلتقط صورًا للأشخاص الذين سرقوها.

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هذا وتوفر المحفظة للمستخدم إمكانية الاتصال بالإنترنت من خلال نقطة اتصال بالواي فاي، بالإضافة إلى أنها تدعم نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وتدعم تقنية بلوتوث.

وعلى الرغم من كل التقنيات الموجودة داخل المحفظة، إنها رقيقة وخفيفة الوزن، وهي مصنوعة من مواد ذات جودة عالية.



