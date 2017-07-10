مايكروسوفت تستعد لإطلاق هاتف جديد... وهذه مميزاته!

مايكروسوفت تستعد لإطلاق هاتف جديد...

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LBCI News Lebanon

انتشرت شائعات تفيد بأنّ شركة مايكروسوفت الأميركيّة تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد يعمل بنظام تشغيل "ويندوز 10".

ويتم حاليًا اختبار الهاتف الجديد ولم تتسرب أي معلومة خاصة عنه بعد.

وأشارت تقارير إلى أن قسم "مايكروسوفت سيرفيس" (Microsoft Surface) لن يقوم بصناعة الهاتف، لكن سيجرى إنتاجه في قسم آخر تابع للشركة، ومن المتوقع أن يركز بشكل أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

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وأوضحت التقارير أن هاتف مايكروسوفت الجديد سيكون أحد الهواتف الراقية، وسيعمل بنظام تشغيل ويندوز 10 ولن تكشف عنه الشركة قبل عام 2018.