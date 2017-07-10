ميزة جديدة من واتساب لتسهيل كتابة النصوص!

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يعمل القيمون على تطبيق واتساب المملوك من شركة فيسبوك على إضافة ميزة جديدة لتسهيل عميلة كتابة النصوص.يُشار إلى أن واتساب كان يتيح لمستخدميه ميزة كتابة النصوص العريضة Bold، الملتوية Italic والشطب أيّ strikethrough ولكن الطريقة كانت معقدة قليلاً وتتطلب جهداً إضافياً كما تُظهر الصور أدناه.واللافت أنّ واتساب ينظر جدياً في كيفية تسهيل الكتابة والدليل أنّه يتم اختبار نسخة بيتا 2.17.148 من التطبيق التي تحتوي على هذه الميزة. وكما نقلت وسائل الإعلام فإن هذه الميزة متوفرة حتى الآن على الهواتف التي تعمل بنظام آندرويد وستتوفر لاحقاً على هواتف آيفون.