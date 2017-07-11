علوم وتكنولوجيا
11 تموز 2017
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"الأمابراش" ستكتسح الأسواق... ما هي؟

ستصبح متوفرة في الأسواق في شهر كانون الأول المقبل. Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللثة, الأسنان, فرشاة الأسنان,امابراش,ستصبح متوفرة في الأسواق في شهر كانون الأول المقبل.
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&quot;الأمابراش&quot; ستكتسح الأسواق... ما هي؟
سيتم إطلاق فرشاة الأسنان الآلية "امابراش" في الأسواق وهي تنظف الفمّ بكامله في غضون 10 ثوان فقط.

وتشبه الفرشاة الآلية حارس الأسنان الليلي وهي مسؤولة عن توزيع معجون الأسنان داخل الفم وتنظيف كل سن بشكلٍ منفردٍ من خلال الذبذبات.
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ولاستخدامها، يضع الشخص الذي يريد تنظيف اسنانه الفرشاة داخل فمه ومن ثم يضغط على زرّ موجود في الفرشاة الآلية لتحريكها، وكشف مخترعو هذه الفرشاة انها توفر الكثير من الوقت للأشخاص بخاصة الذين هم دومًا على عجلة.

وأضاف المخترعون أن امابراش مصنوعة من السيليكون وهي ناعمة على الأسنان ولا تتسبب بأمراض في اللثة وفي الوقت عينه قاسية كفاية لتنظّف الأسنان بشكل مثالي.

ويبلغ سعر امابراش ما يقارب 90 دولار وستصبح متوفرة في الأسواق في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.
 
 
 To use the device, customers merely put the toothbrush in their mouth and press a button to start the automatic cleaning 
 
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