جديد التكنولوجيا... هواتف من دون بطارية!

هاتف يشكل نقلة نوعية في عالم الاتصالات...

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LBCI News Lebanon

اخترع باحثون في جامعة واشنطن هاتفًا لا يحتاج إلى بطارية ليعمل، بل يستخدم الطاقة المحيطة.

ويحتاج هذا الهاتف التجريبي إلى 3.5 مايكرو واط للعمل، ويستمد طاقته من موجات الراديو والضوء من خلال خلية ضوئية مدمجة بحجم حبة الأرز.

وينقل الهاتف الإشارة إلى قاعدة مركزية تبعد عنه نحو 15 مترًا ويستقبل المعلومات منها مرة أخرى.

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وأجرى الباحثون مكالمة عبر تطبيق «سكايب» مستخدمين الهاتف الخالي من البطارية ليثبتوا أنّ بإمكانه تلقي اتصلات.

ويمكن للمستخدم الاستماع إلى المحادثات من خلال سماعات أذن قياسية متصلة به، مع قدرة الهاتف البسيط على التعرف ​إلى صوت المستخدم ونقله إلى القاعدة الرئيسة.

ويشكل هذا الهاتف نقلة نوعية في عالم الاتصالات، حيث أصبح بالإمكان التخلص كليًا من شاحن الهاتف والأسلاك المتصلة به لتصبح الهواتف لاسلكية بالكامل.