الانقراض الجماعي السادس... آتٍ لا محال!

قالت دراسة جديدة إن موجة انقراض جماعي

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LBCI News Lebanon

قالت دراسة جديدة إن موجة انقراض جماعي قد بدأت بالفعل على الأرض نتيجة "الإبادة البيولوجية للحياة البرية" التي حصلت في خلال العقود الأخيرة، وتعد هذه الموجة هي السادسة في التاريخ.

وبحسب البحث، سيكون الانقراض الجماعي السادس أكثر حدّة من الانقراضات الخمسة السابقة التي شهدتها الأرض، بخاصة بعد اختفاء المليارات من الحيوانات في العقود الأخيرة.

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ورصد العلماء في خلال الدراسة، التي نشرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم في واشنطن، عشرات من الأنواع الشائعة والنادرة، إذ اكتشفوا فقدان الملايين منها بسبب التوسع العمراني واستنزاف موارد البيئة.

وحذرّوا من أنّ هذه الأزمة تهدد بقاء الحضارة الإنسانية.

ووصفت الدراسة ما يحدث للحياة البرية بـ"الإبادة البيولوجية" التي تمثل "اعتداء مخيفًا على أسس الحضارة الإنسانية".

وقال البروفيسور غيراردو سيبالوس من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك المشرف على الدراسة إن "الوضع أصبح سيئا جدا، إذ سيكون من غير الأخلاقي عدم استخدام لغة قوية".

ووجد العلماء أن ثلث الأنواع الموجودة على كوكب الأرض تخسر أعدادا كبيرة، ورغم ذلك لا يتم حصرها بين الكائنات المهددة بالانقراض.

وأوضح العلماء أن المليارات من الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات قضي عليها في العقود الأخيرة، ما دفعهم للتحذير من "موجة انقراض جماعي" سادسة بدأت بالفعل.



