تخلّصوا من تعليقات المسيئين على تويتر... بهذه الطريقة!

خاصية جديدة من تويتر...

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LBCI News Lebanon

أخذ موقع التواصل الاجتماعي تويتر إجراءات جديدة للتصدّي للتعليقات المسيئة والسلوك السيئ الذي قد يصدر عن بعض مستخدمي الموقع.

ولطالما عانى تويتر هذا الأمر، لذلك سمح لمستخدميه بكتم التنبيهات والإشعارات من الأشخاص الذين يرسلون ردودًا مسيئة.

ويمكن تفعيل هذه الخاصية الجديدة من خلال الدخول إلى الإعدادات، ثم النقر على التنبيهات وبعدها اختيار قسم المرشحات المتقدمة من تويتر.

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فيمكن للمستخدم منع وصول تنبيهات من أشخاص لا يتبعهم ولا يتبعونه. هذا وأتاح تويتر تحديد الكلمات والعبارات التي لا تريد أن تراها ضمن التعليقات على حسابك.