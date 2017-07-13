"دجاج كنتاكي" يُطلق هاتفاً ذكياً... إليكم صوره!

أطلقت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة KFC هاتفًا جديدًا بالتعاون مع شركة هواوي وذلك بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيسها في الصين.
سلسلة المطاعم هذه هي بالأصل أميركية إلا أنها سلسلة المطاعم الأكبر في الصين حيث يوجد أكثر من 5000 فرع، لذلك كان لا بدّ من الإحتفال بهذه المناسبة.
والهاتف الجديد هو نسخة خاصة من هواتف هواوي انجوي 7 ويأتي مع غطاء خلفي أحمر اللون حُفر عليه شعار KFC وشركة هواوي.
ويعمل هذا الهاتف على نظام تشغيل أندرويد ومن ضمن مميزاته الماسح الضوئي للإصبع، ذاكرة بسعة 3 جيغابايت رام و128 جيغابايت كقدرة تخزين وكاميرا بقوة 12 ميغابيكسل.
كذلك، يتيح الهاتف لمستخدميه تشغيل الموسيقى التي يودون الإستماع إليها داخل مطاعم KFC من خلال تطبيق موجود في الهاتف.