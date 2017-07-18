تحذيرات بعد التحديث الأخير لواتساب... وما هي الحلول المقترحة؟

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بات الجميع يعلم أن تطبيق واتساب قام بتحديث ميزة لمستخدمي آيفون، بعدما كانت متاحة لمستخدمي أندرويد، الذين بات بإمكانهم أن يرسلوا أي نوع من الملفات للآخرين على اختلاف حجمها.ولكن، قد تحمل هذه الميزة تهديداً أمنياً خطيراً على المستخدمين، لأنها قد تكون سبباً لانتشار الفيروسات والبرامج الخبيثة لأن أي شخص بات قادراً على إرسال أي ملف لأي كان، بحسب سكاي نيوز عربية.كذلك، ففي حال قام المستخدم بتحميل ملف يحتوي فيروسا، قد تكون هذه الخطوة سبب انتشار الفيروس لدى الموجودين في قائمة الاتصال الخاصة به، إضافة الى أن المخترقين أصبحوا قادرين على الحصول على معلومات المستخدم الخاصة.وقد قام موقع سكاي نيوز عربية بعرض حلين يحميان المستخدم من خطورة هذا التطبيق. الحل الأول هو تجاهل الملفات التي تصل من جهات مشبوهة أو غير معروفة وإمكانية حظر المرسل، لمنعه من إرسال أي ملفات أخرى.أما الحل الثاني، فهو تثبيت برنامج لمكافحة الفيروسات على الهاتف، وفحص أي ملف قبل تحميله.