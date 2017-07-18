تأخير إطلاق أيفون 8... وهذه هي الأسباب

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يتوقع المحللون في مجال التكنولوجيا أن تتأخر شركة آبل بإطلاق هاتفها الذكي المقبل بسبب بعض المشاكل.وقال محللا شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش، وامزي موهان وستيفانو باسكال في تقرير لهما يوم الأربعاء الماضي، تحدّثت عنه CNBC، إن الشركة قد تتأخر ما بين 3 أو 4 أسابيع لإطلاق هاتف أيفون 8 المرتقب بسبب بعض المشاكل التكنولوجية التي تعمل الشركة على حلّها.ويشار الى أنه كان قد سبق وتردد أن آبل ستطلق الهاتف الذكي هذا في أيلول، لكن المحللون يعتقدون الآن أن عملية الإطلاق هذه ستتم في تشرين الأول.وفي هذا السياق، فقد لفت المحللان الى أن مشاكل تتعلّق ببصمة الإصبع وأجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد هي المسؤولة عن هذا التأخير التقني.