أمازون تنافس واتساب... إليكم تطبيقها الجديد!

أمازون تنافس واتساب من خلال تطبيق للتراسل...

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LBCI News Lebanon

انتشرت شائعات في نهاية الأسبوع الماضي أفادت بأنّ شركة أمازون تعمل على تطوير تطبيقها الخاص للتراسل الذي يحمل اسم Anytime، منافسة واتساب وفيسبوك مسنجر.

وبحسب تقرير جديد من موقع AFTV News المتخصص بأخبار الشركة ومنتجاتها، سيتضمن التطبيق ميزات عدّة، أبرزها إمكانيّة إرسال فيديوهات ورسائل صوتيّة ومشاركة ألعاب مع الأصدقاء وحتّى إضافة المرشحات إلى الصور.

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ويدّعي الموقع أن لديه معلومات عن استطلاع للرأي أجرته الشركة على العملاء، يكشف أنها تعمل على تطوير تطبيقها الخاص للتراسل المخصص لأنظمة أندرويد، و"آي أو إس"، وحواسيب سطح المكتب.

ولم يكشف بعد عن تاريخ الإعلان عن التطبيق رسميًا أو تاريخ طرحه، لكن من المتوقع أن يتم إطلاقه في نهاية العام الجاري أو في عام 2018.

ووفقًا للتسريبات، لن تكون بحاجة إلى إدخال رقم هاتفك للتمكّن من استعمال الخدمة. هذا وستكون الرسائل مشفرة.

كما قد يعمل التطبيق بمثابة نقطة ارتباط بين الشركة ومنتجاتها من جهة والمستخدمين والعملاء من جهة أخرى، وتحاول من خلاله شركة التجارة الإلكترونية العمل على شيء يلبي الاحتياجات الشخصية للمستخدمين.



