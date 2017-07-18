صورة مسربّة لنوكيا 8... وهذا موعد إطلاقه

في وقت سابق هذا الشهر كشفت شركة "أتش أم دي" الفنلندية التي تملك ترخيص إنتاج هواتف نوكيا، عن عقدها شراكة مع شركة "زيس" الألمانية لاستخدام عدساتها في كاميرات هواتف نوكيا التي سيطرح أول هاتف منها أواخر هذا الشهر.

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وتسربّت صورة للهاتف المرتقب كشفت عن تصميمه.

وستطرح "أتش أم دي" هاتف نوكيا 8 في 31 تموز/يوليو بكاميرتين خلفيتين، كل واحدة منهما بدقة 13 ميغابكسل وتتضمن عدسات كارل زيس.

هذا وتم تزويد نوكيا 8 بشاشة قياسها 5.3 بوصات بدقة 2560×1440 بكسلا، ومعالج كوالكوم سنابدراغون 835، وأربعة أو ستة غيغابايتات من ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، و64 غيغابايتا من سعة التخزين الداخلية، ونماذج تدعم استخدام شريحتي اتصالات.

وسيعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 7.1.1 نوغا الأحدث من غوغل. وسيتوفّر باللون الأزرق والذهبي والفضي.