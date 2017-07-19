بالصور والفيديو - إنجاز طبي في أميركا رائدته باحثة لبنانية... قولوا: "وداعا لحقن الإنفلونزا"

توصلت الباحثة اللبنانية نادين روفايل من جامعة إيموري في جورجيا والباحث في معهد جورجيا للتكنولوجيا مارك براوسنيتز إلى تطوير قطعة لاصقة على الجلد بدلا من الحقنة.

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وخلصت التجربة الإكلينيكية الأولى إلى أن أسلوب التطعيم ضد الإنفلونزا باستخدام قطعة لاصقة كان آمنا ومقبولا بشكل كبير من قبل عينة الدراسة.

وأشارت التجربة إلى أن القطعة اللاصقة فعالة في تأمين الحماية ضد الإنفلونزا، بالإضافة إلى أن المشاركين فضلوها بشدة على أسلوب التطعيم بالإبرة تحت الجلد والحقن.

وفي حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، لفتت روفايل الى إن القطعة اللاصقة توفر الحماية كأي لقاح منتظم لكن من دون ألم، وتتميز بإمكانية بقائها خارج الثلاجة بأمان لمدة تصل إلى سنة، لذا يمكن أن يكون هذا اللقاح مفيدا للغاية في الدول النامية.

وأشارت روفايل الى ان هذا الشريط اللاصق يعمل فور وضعه على الجلد، على اختراق طبقاته العليا بنعومة، بينما حقن الانفلونزا التقليدية تطال العضل، وتخترق الرقعة الطبقة العليا من البشرة. في حين ان الحقنة المتعارف عليها ضد الانفلونزا تخترق الجلد وصولا الى العضلة.

وتتكون القطعة اللاصقة من إبر صغيرة الحجم، ويمكن القيام بعملية التطعيم في المنزل أو في مكان العمل، وفقا للباحثة.