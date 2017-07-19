خطوات بسيطة لحماية حساباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي من القرصنة!

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يشعر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في يومنا هذا بالقلق الشديد حيال حساباتهم إذ يخشون أن يتم قرصنتها.ويتساءل الرواد باستمرار عن الخطوات التي يجب اتباعها لحماية هذه الحسابات من القراصنة.فلذلك، سنعرض عليكم في ما يلي قائمة ببعض الخطوات التي تساعدكم على حماية حساباتكم:- اختيار كلمة سر "قوية": على المستخدم أن يختار كلمة سر صعبة لا يستطيع القراصنة تخمينها.- الاستفادة من برامج مكافحة الفيروسات المجانية: من المهم جداً أن يقوم المرء بتحميل الأجهزة ببرامج مكافحة الفيروسات لأنها تساعده على الحماية الأمنية.- استخدام ميزة التحقق المضاعف: هذه الخطوة هي عبارة عن طريقتين مختلفتين للتحقق من أن صاحب الحساب هو الذي يقوم بالدخول اليه وليس القراصنة. الخطوة الأولى هي بواسطة كلمة السر، أما الثانية فهي من خلال "رمز التأكد" الذي يتم إرساله للشخص المعني عبر البريد الإلكتروني أو بواسطة رسالة نصية.