علوم وتكنولوجيا
19 تموز 2017 - 11:29
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إلى محبي لعبة Pokemon Go... هذا الخبر سيفرحكم!

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إلى محبي لعبة Pokemon Go... هذا الخبر سيفرحكم!

يستعد محبّو لعبة Pokemon Go الى المشاركة في مهرجان خاص باللعبة يبدأ يوم 22 تموز الجاري.

وستقوم شركة نيانتيك بإضافة بعض التحديات الجديدة على اللعبة، إذ يرى البعض أن هذه الأخيرة ستتمكن من تحقيق أول "غارة أسطورية" لها.

وخلال هذا اليوم، سيكون المدربون قادرون على العمل خلال 3 تحديات ويندوز  أو three Challenge Windows لفتح المكافآت العالمية. وإذا تمّ القبض على ما يكفي من البوكيمونات في كلّ أنحاء العالم، سيتم الكشف عن تحدٍ غامض في غرانت بارك.
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والملفت هو أنه في حال تمّت هذه العملية بنجاح، ستصبح مرحلة المكافآت العالمية متاحة للجميع في اليوم التالي.

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