غوغل تنافس فيسبوك وتضيف خاصية جديدة

تعمل شركة غوغل على تقديم خاصية جديدة لمستخدميها وهي شبيهة بخاصية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتقديم آخر الأخبار( News Feed ) على الصفحة الرئيسية.

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وسيتمكن المستخدمون من خلال هذه الخاصية الجديدة من الإطلاع على المحتوى الذي قد يهتمون به قبل إجراء عملية البحث.

كذلك، ستعرض الميزة الجديدة أخباراً ومقاطع فيديو وتقارير وموسيقى تظهر بشكل آلي على أساس عمليات البحث التي قام بها المستخدم في أوقات سابقة، كما بإمكان الأخير ضغط زر "المتابعة" لإضافة مواضيع تهمه على قائمة احدث الأخبار.

وقال الخبراء إن هذه الميزة الجديدة ستساعد غوغل على منافسة المواقع الأخرى بخاصة أنها تمتلك حافزا قويا لجعل عملية البحث مفيدة بقدر المستطاع.

وكانت شركة غوغل قد أصدرت تجربة لهذه الخاصية في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي على الهواتف الذكية ومن المتوقع أن تطلقها بشكل نهائي في وقت قريب في الولايات المتحدة كخطوة أولى، كما أكدت أنها تعمل على إضافة الخاصية الجديدة على موقعها الإلكتروني.