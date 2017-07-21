بالفيديو - شباب مصريون يبتكرون روبوتاً لصنع غزل البنات!

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صمّمت مجموعة من المبتكرين المصريين روبوتاً باستطاعته أن يُحضّر غزل البنات.وفاز فريق الأطفال الذي يُطلق على نفسه اسم "Big Hero 6" جوائز عدّة على ابتكاراتهم التي تتعلّق بالروبوتات. وقال حسام زايد مؤسّس الفريق "أعمل مع هؤلاء الأطفال منذ 3 سنوات ونصف السنة وبدأنا نُشارك في المسابقات واحدة تلو الأخرى وحاولنا الوصول إلى المستوى الوطني".وأضاف زايد "شاركنا في مسابقاتٍ وطنيّة وتمكّن الأطفال من تعزيز ثقتهم بأنفسهم والوثوق بأنّ باستطاعتهم المنافسة مع دول أخرى. وبعد 3 سنوات، قرّر الأطفال المشاركة في مشروعٍ يعنيهم وهو آلة غزل البنات".ويتألّف الفريق اليوم من 4 تلاميذ مدرسة من بينهم ابن زايد وهو مبرمج، مهندس ميكانيكي ومهندس إلكتروني بالإضافة إلى منسّق التصاميم.وعن اختراعهم الأخير قال أحد أعضاء الفريق "أردنا في البداية أن نبتكر روبوتاً باستطاعته أن يُساعد الإنسان في المطبخ بطريقة أن يقوم الروبوت بالطهي وليس الإنسان. عندما وجدنا الأمر صعباً قررنا أن نبتكر روبوتاً يُحضّر غزل البنات".ويأمل الفريق اليوم أن يتمكّن من ابتكار روبوت بإمكانه طهي المأكولات المصريّة.ودُعي الفريق إلى المشاركة في معرض الصنّاع العالمي في نيويورك (World Maker Faire) في أيلول القادم والذي يجمع سنوياً مصممي الروبوتات من حول العالم لعرض ابتكاراتهم.