خدمة جديدة من يوتيوب لمكافحة المحتوى المتطرف والإرهاب

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أطلق موقع يوتيوب (YouTube) طريقة جديدة لمحاربة انتشار الدعاية الإرهابية مع البدء بتفعيل ميزة جديدةٍ ستقوم بإعادة توجيه البحث تحت كلمات أساسية متعلّقة بالإرهاب إلى مجموعة من الفيديوهات التي تحثّ على عكس ذلك.وسيبدأ يوتيوب بالميزة المضادة للإرهاب مع مجموعة صغيرة من المصطلحات الرئيسيّة ونفى متحدّث باسم الشركة الكشف عن هذه المصطلحات أو عن ماهية الفيديوهات المضادة للإرهاب.وبالنسبة ليوتيوب، فإنّ هذه الخطوة هي جزء من حماية العامل الأهمّ بالنسبة إليه. وقاطع المئات من المعلنين خدمة يوتيوب بداية هذا العام بعدما تبيّن أنّ إعلانات الموقع تظهر في فيديوهات تُروّج للتطرّف الإرهابي والكراهية الخطابية.وانضم يوتيوب الشهر الفائت إلى موقع فيسبوك، مايكروسوفت وتويتر لتشكيل تحالفٍ جديد لجعل خدمات هذه المواقع معادية للإرهابيين والمتطرفين.وتستخدم الميزة الجديدة من يوتيوب طريقة "إعادة التوجيه" أو "Redirect Method" التي طوّرتها شركة Jigsaw. وخلال الأسابيع القليلة القادمة، قال موقع يوتيوب إنّه ينوي التوسّع بهذه الميزة لتشمل مجموعة من اللغات غير الانكليزيّة.