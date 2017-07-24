سامسونغ تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق "غالاكسي نوت 8"

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وزّعت شركة سامسونغ دعوات صحفية كشفت من خلالها عن موعد إطلاق هاتف "غالاكسي نوت 8" في 23 آب المقبل، الحدث الذي ستستضيفه مدينة نيويورك الأميركية.وتسعى الشركة الكورية الجنوبية من خلال إطلاق هاتفها الجديد الى أن تثبت أن هذا الإصدار تجاوز الكارثة الذي تسبب بها سابقه بسبب خلل في تصميم البطارية، ما كلّفها خسائر بمليارات الدولارات.وقد ذكرت تسريبات إعلامية أن قياس شاشة الهاتف الجديد يبلغ 6.3 إنش من دون حواف جانبية.إضافة الى ذلك، سيكون غالاكسي نوت 8 مزوداً بقلم رقمي ونظام الكاميرا الخلفية المزدوجة بدقة 12 ميغا بيكسل، فضلاّ عن ميزة تثبيت الصورة في الكاميرا.وتحدّثت التسريبات عن صفات سلبية في الهاتف الجديد، منها تخفيض سعة البطارية إلى 3300 ميلي أمبير.توازياً، سيكون مكان مستشعر البصمة، خلف الهاتف على يمين الكاميرا، وذلك خلافاً للتقارير السابقة التي توقعت وجوده أسفل الشاشة.