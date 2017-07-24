إلى مستخدمي أندرويد... برنامج جديد يخترق هواتفكم ويسجّل معلوماتكم بشكل سري!

الإعلان

يحذّر الخبراء مستخدمي نظام أندرويد من نوع جديد من الفيروسات التي يمكن أن تسجّل بشكل سري معلومات خاصة بهم.وينتشر هذا البرنامج الخبيث، الذي يطلق عليه إسم GhostCtrl، من خلال التخفي تحت صورة تطبيقات مثل واتساب وبوكيمون غو.فضلاً عن قدرته على تسجيل مقاطع صوتية وفيديوهات، فإن هذا البرنامج قادر على إقفال شاشة الهاتف ووضع كلمة سر جديدة، وبالتالي يصبح كل شيء مهيأ للمطالبة بفدية من المستخدمين.وتقول شركة أمن الكومبيوتر التي كشفت عن 3 إصدارات من البرنامج إنه من المرجح أن تصبح الأمور أكثر تعقيداً في الإصدارات المستقبلية. وكانت شركة Trend Micro هي أول من دقّت ناقوس الخطر حول هذا البرنامج.ويعمل GhostCtrl عندما يقوم المستخدمون بتحميل إصدارات مزيفة من التطبيقات الأكثر انتشاراً، والتي تبدو وكأنها الأصلية، إلا أنها تكون في الواقع خادعة. وعندما يتم تثبيت التطبيق يصبح المخترقون قادرون على الدخول الى الهاتف الذكي.هذا الأمر يسمح للمخترقين بالتجسس على أنشطة المستخدم بواسطة الكاميرا ومكبّر الصوت، ثم يتم رفعها الى قراصنة الانترنت. كذلك، فمن بين البيانات الأخرى التي يمكن سرقتها فيما بعد الصور، تسجيل المكالمات كافة، نصوص الرسائل، وجهات الاتصال وتاريخ المتصفح.