بالفيديو – الهاتف الذكي أصبح خاتماً في إصبعك!

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سيُصبح بإمكانكم خلال فترةٍ قريبة استخدام هاتفكم الذكي من خلال خاتمٍ ترتدونه في إصبعكم بفضل جهاز "Orii" الذكي الذي يعمل بتقنية البلوتوث.Orii يُعرض حالياً عبر موقع Kickstarter لجمع الأموال اللازمة لإطلاقه في الأسواق. وبالإضافة إلى ميزة تلقي الاتصالات، ابتكر Orii تطبيقاً على نظامي تشغيل iOS وأندرويد حيث بإمكانكم تغيير الإشعارات حسب رغبتكم.وتعمل بطارية الخاتم Orii لمدّة ساعة واحدة في حال استهلكتم هذه الساعة على الاتصالات لكنّ مدّة حياة البطارية تصل إلى 45 ساعة إن لم تستخدموا الخاتم.بالإضافة إلى ذلك، صُمّم الخاتم الذكي ليُقاوم الماء وسيُعرض بثمن 119 دولار. ومن المتوقّع أن يُطرح الخاتم في الأسواق في شهر شباط 2018.