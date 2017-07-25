مفاجأة علمية... وجود الماء بكميّة كبيرة في باطن القمر !

اكتشاف جديد

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اكتشاف, ماء, كواكب,القمر,اكتشاف جديد

LBCI News Lebanon

كشف الباحثون في جامعة براون الأميركية أنّ باطن القمر قد يحتوي على كميّة كبيرة من الماء بعدما كانوا يعتقدون أنّه خال من الماء بشكلٍ تام.

وأعلنت الدراسة التي نُشرت في صحيفة " Nature Geoscience " أن الكثير من الرواسب البركانية على سطح القمر تحتوي على نسبة عالية من المياه وذلك من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية.

الإعلان

وذكر العلماء أنه من المحتمل وجود الماء في جوف القمر على شكل بلورات أتت نتيجة انفجار الحمم القادمة من أعماق البحر.

وكان العلماء يبحثون احتمال وجود ماء في باطن الأرض منذ عام 2008 حيث رصدوا آثارًا للمياه في بعثات القمر ابولو 15 وابولو 17.

وقال العالم رالف ميليكين إنّه من المحتمل أن يعود سبب وجود الماء في جوف القمر لمادة الهيدروجين في الرياح الشمسية أو بفعل الاصطدام، وأضاف أنّ الفريق سيُتابع البحث للتأكّد ما إذا كان الماء يتواجد بكميات كبيرة في باطن القمر أو فقط في بعض مناطقه لأن هناك امكانية باستخراج هذه المياه.

ويرى الباحثون أنّ هذا الاكتشاف سيساعدهم في بعثات الفضاء المستقبلية وفي استكشاف الكواكب الأخرى.