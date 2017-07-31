آبل تختبر شبكة 5G... إليكم التفاصيل

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LBCI News Lebanon

منحت هيئة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة شركة آبل الموافقة لتختبر تقنيات الجيل الخامس للإنترنت، وذلك بحسب "دي إس إل آر ربورتس".

وأصبح الآن بإمكان الشركة المصنعة لهواتف أيفون أن تستخدم موجات قصيرة المدى في منشأتين تابعتين لها في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وكانت آبل قد تقدمت بطلب لتحصل على الترخيص في شهر أيار/مايو الماضي، ولم تفصح عن تفاصيل وافية بشأن ما تسعى إلى القيام به، ما عدا الإشارة إلى نطاق الاختبار المتراوح بين 28 و39 GHz.

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وتسعى الشركة الأميركية إلى تسريع نقل البيانات على هواتفها المستقبلية، عبر الاستفادة من مزايا الاتصال بشبكة الجيل الخامس.

ويقول الخبراء إنّ الخطوة التي ستقدم عليها الشركة ليست سوى مرحلة التجربة الأولى، مستبعدين أي إطلاق لشبكة الجيل الخامس قبل العام 2020.