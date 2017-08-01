سبب غريب يمنعكم من رؤية الطائر في هذه الصورة...

العلماء يجيبون...

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LBCI News Lebanon

إذا واجهت صعوبة في رصد الطائر في الصورة أعلاه، فاعلم أنّ ذلك شكلًا من أشكال التمويه الذي يلجأ إليه الطيور لتضليل الحيوانات المفترسة.

وبحث علماء في جامعتي كامبردج وإكستر البريطانيتين حالات تسعة طيور من المعروف عنها أنّها تضع أعشاشها على الأرض في زامبيا.

وأشاروا إلى أنه صعب رؤيتها للوهلة الأولى.

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ووجدوا أن الطيور تبني أعشاشها بناءً على ألوانها، فلا تلاحظ الحيوانات الأخرى وجودها في المكان.

وأوضح مدير المشروع الذي يراقب الطيور مارتن ستيفنز أن الطيور تستقر بأماكن تعزز من تمويهها، مشيرا إلى أن الباحثين وجدوا المئات من الأعشاش المموهة بشكل جيد.

وبات من غير الواضح كيف تختار الطيور مواقعًا تناسب مظهرها، لكنّها بطريقة أو بأخرى تعرف ماذا تشبه وتبني أعشاشها وفقا لذلك.