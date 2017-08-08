العلماء يحذّرون... هل ستنتهي الحياة على الأرض في أواخر آب؟

هل سينتهي العالم؟

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LBCI News Lebanon

أعلن العالم الأميركي ديفيد ميد أن نهاية الحياة على كوكب الأرض ستكون قريبة وذلك بسبب اصطدام كوكب "نيبيرو" بكوكبنا.

ويقول ميد في نظريته إن كسوف الشمس الذي سيحصل في آواخر الشهر الجاري سيشير إلى أن الكوكب الغامض الذي لم يدرسه العلماء قط سيصطدم بكوكب الأرض، مستندًا إلى مقاطع من الكتاب المقدّس ليثبت أفكاره.

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ويضيف ميد ان العلماء لم يتمكّنوا من رصد كوكب نيبيرو والذي يسمّى أيضًا كوكب "x" بسبب وجوده على مقربة من كوكب الأرض.

وفي هذا السياق، نفت وكالة الفضاء الأميركية ناسا احتمال اصطدام كوكب آخر بكوكب الأرض مشيرة إلى أنها اكاذيب يخترعها ميد بهدف الربح المادي.

وليست هذه المرة الأولى التي يزعم فيها ميد أن العالم سينتهي بسبب كوكب "نيبيرو" فقد أعلن عن هذا الأمر عام 2003 وفي شهر اكتوبر من العام الفائت.

وستشهد الأرض كسوفا للشمس يوم الإثنين 21 آب/اغسطس أي بعد حوالي اسبوعين.