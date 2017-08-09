هاتف ياباني جديد ينافس هواتف آبل وسامسونغ

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طرحت شركة شارب اليونانية هاتف "Aquos S2 " الجديد في مسعى منها لمنافسة شركتي آبل وسامسونج في الأسواق الآسيوية.ويتميز هاتف شارب بشاشة كبيرة حجمها 12.7 سم تغطي بشكل كبير الجزء الأمامي، كما يتميز بحواف رفيعة جدًا. وذكرت التقارير أن ميزة الشاشة الكبيرة ستمكّن الهاتف الياباني من منافسة الشركتين العملاقتين اذ تسمح باستخدام مرن ومشاهدة أفضل للصور ومقاطع الفيديو.وتبلغ قدرة ذاكرة الوصول العشوائي في الهاتف 6 غيغابايت كما يحتوي على سعة تخزين تناهز 128 غيغابايت وكاميرا خلفية بجودة 12 ميغابيكسل بينما تصل جودة الكاميرا الأمامية إلى 8 ميغابيكسل.ويباع هاتف شارب حاليًا في الأسواق الصينية فقط ويبلغ سعره حوالى 370 دولارا ومن المستبعد أن يصل بوقت قريب إلى الأسواق الأميركية.