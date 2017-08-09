علوم وتكنولوجيا
09 آب 2017 - 08:01
09/08/2017 08:01:30
ساعة آبل الجديدة لن تكون متّصلة بهاتف الأيفون
نسخة جديدة من ساعات آبل الذكية
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LBCI News Lebanon
ذكرت تقارير جديدة أن شركة "آبل" تعمل على إطلاق جيل جديد من ساعات آبل الذكية ( Apple Watch) في وقت لاحق من هذا العام لا تتّصل بهواتف ايفون. و
وفق التقارير، ستكون الساعات الذكية مزوّدة برقائق إيل تي إي ( LTE ) الأمر الذي سيجعل استخدامها مستقلا عن استخدام الهواتف الذكية. وسيضيف فصل ساعات آبل عن الهواتف مجموعة من الوظائف الجديدة إليها مثل القدرة على تحميل الأغاني خلال التنقل حتى من دون الحيازة على هواتفهم.
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ذنلك، ذكر خبراء أن بامكان الإتصال المباشر بين الساعة والشبكة أن يساعد على جعل البيانات المتداولة أكثر سرعة وموثوقية.
ولم تصرّح شركة آبل حتى الآن حول هذا الشأن لتؤكد ما ورد في التقارير او تنفيه.
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