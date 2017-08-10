بالفيديو - لعبة "مريم" الالكترونيّة تثير الرعب في الشارع العربي

مطالبات بحظر لعبة «مريم» الإلكترونية

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LBCI News Lebanon

ظهرت في الآونة الأخيرة لعبة "مريم" في متجر شركة آبل الالكتروني وانتشرت على نحو كثيف في دول الخليج.

وأثارت اللّعبة جدلًا واسعًا بين الناشطين الخليجيين بسبب اعتمادها على جمع المعلومات الشخصية، وما قد ينتج عن ذلك من استغلال في انتهاك الخصوصية.

وتتمحور اللّعبة حول شخصية فتاة تاهت عن منزلها، فتطلب من المشترك مساعدتها على ايجاده.

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وأثناء طريقك في مساعدة الطفلة مريم، تسلبك الأخيرة بعض المعلومات الشخصية، وتطرح عليك أسئلة غريبة ومثيرة كأسئلة تتعلق بالأزمات في المنطقة.

اليوم السابع" أنّ هذه اللعبة تلعب على ​الجانب النفسي لدى مستخدميها، إذ انها تشيع جوًا من الرعب، من خلال المؤثرات الصوتية والصور المرئية المرعبة. وذكر موقع "" أنّ هذه اللعبة تلعب على ​الجانب النفسي لدى مستخدميها، إذ انها تشيع جوًا من الرعب، من خلال المؤثرات الصوتية والصور المرئية المرعبة.

هنا الإمارات"، حذر اختصاصيون اجتماعيون من لعبة "مريم" وطالبوا بحظرها كونها تحمل أهدافًا مريبة وأسئلة تتناول جوانب سياسية، وأخرى تدفع الطفل أو المراهق إلى إيذاء نفسه. وبحسب موقع ""، حذر اختصاصيون اجتماعيون من لعبة "مريم" وطالبوا بحظرها كونها تحمل أهدافًا مريبة وأسئلة تتناول جوانب سياسية، وأخرى تدفع الطفل أو المراهق إلى إيذاء نفسه.

وأصبح هاشتاغ #لعبة_مريم الأكثر تداولًا في الشارع العربي، وحذرّ الناشطون مما تحمله اللّعبة من أبعاد خبيثة وأسئلة لها أبعاد سياسية، مشبّهينها بلعبة #الحوت_الأزرق التي انتشرت في العالم وأشيع أنها تؤدي في نهايتها إلى الانتحار.



