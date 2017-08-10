خطوات يجب اتّباعها عند انسكاب المياه على هاتفك

ما عليك فعله عند انسكاب المياه على هاتفك

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LBCI News Lebanon

لا داعي للذعر إذ أوقعت هاتفك الذكي في المرحاض أو في حوض السباحة، فإذا اتّبعت الخطوات اللازمة ستتفادى أن يتعطل.

أولًا يتعيّن على المستخدم إيقاف الهاتف الذكي على الفور، ثم إزالة بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة الخارجية، مع خلع البطارية.

ثانيًا عليه استخدام قطعة قماش أو منشفة ورقية لتجفيف الهاتف.

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ينصح بعد ذلك بلف الهاتف بمنشفة ورقية ووضعه في كيس بلاستيكي فيه أرز وتركه لمدّة يومين ليجف. لا تقم بتشغيل هاتفك قبل ذلك.

وبعد مرور أيام، يمكنك إزالة الهاتف من الكيس البلاستيكي وإعادة إدخال بطاقة SIM والبطارية، ثم قم بتشغليه بعد شحنه.