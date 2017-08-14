علوم وتكنولوجيا 14 آب 2017 - 10:17 14/08/2017 10:17:22 انتبه... صورك على انستغرام تكشف ما إذا كنت مكتئبًا أم لا!

نستغرام يساعد على معرفة ما إذا كان الشخص يمرّ في حالة من الاكتئاب أم لا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اكتئاب,انستغرام,نستغرام يساعد على معرفة ما إذا كان الشخص يمرّ في حالة من الاكتئاب أم لا

LBCI News Lebanon

كشفت دراسة حديثة عن أنّ انستغرام يساعد على معرفة ما إذا كان الشخص يمرّ في حالة من الاكتئاب أم لا. ووجدت الدراسة، التي قام بها أساتذة من جامعتي هارفرد وفيرمونت والتي نشرت في مجلة EPJ Data Science، بعض الإشارات البصرية في منشورات انستغرام، التي تساعد على تحديد ما إذا كان المستخدم يعاني اكتئابًا. الإعلان وأجريت الدراسة على 166 مستخدمًا وحللت أكثر من 43 ألف صورة. واستخدمت في البحث آلة تقوم بدراسة ألوان الصور وتكشف الوجوه. وأظهرت النتائج أنّ الأشخاص المكتئبين يميلون إلى تعديل صورهم لتصبح ألوانها مائلة إلى اللّون الأزرق أو الأسود والأبيض أو الرمادي. وكان المشاركون المصابون بالاكتئاب أكثر عرضة لنشر الصور التي تحتوي على وجه. هذا وكانوا يميلون إلى اختيار فيلتر Inkwell، الذي يجرد الصورة من ألوانها ويجعلها باللونين الأسود والأبيض فقط. في حين مال المستخدمون غير المكتئبين إلى تفضيل Valencia، الذي يخفف من لون الصورة. المصدر