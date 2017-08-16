غوغل ستدفع مليارات الدولارات لآبل هذا العام... والسبب واحد!

غوغل ستدفع مليارات الدولارات لآبل

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LBCI News Lebanon

ستدفع شركة غوغل هذا العام مليارات الدولارات لشركة آبل ليبقى محركها للبحث المحرك الأساسي في أجهزة أيفون وأيباد التي تنتجها آبل.

ووفقا لمؤسسة بيرنشتاين الأميركية، المتخصصة في مجال أبحاث السوق، ستدفع غوغل 3 مليارات دولار لآبل هذا العام، أي أكثر من المبلغ الذي دفعته بين عامي 2014 و 2016 بمليار دولار.

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وتمثل مدفوعات غوغل نسبة كبيرة من دخل شركة آبل والأرباح التي تحققها من هواتف أيفون تحديدا.

وتمثل المبالغ التي تدفعها غوغل نحو 5 في المئة من إجمالي أرباح التشغيل لدى شركة آبل بشكل عام، فيما تتوقع بيرنشتاين أن تكون هذه المدفوعات مسؤولة عن 25 في المئة من نمو كل عمليات آبل خلال العامين الماضيين.



