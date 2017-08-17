هاتف نوكيا الجديد ينافس سامسونغ وآبل... وهذا سعره

ما هي ميزات نوكيا 8؟

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LBCI News Lebanon

تسعى شركة نوكيا إلى العودة إلى سوق الهواتف المحمولة من خلال هاتفها الجديد الذي توّد من خلاله منافسة آبل وسامسونغ وهواوي.

ويعدّ نوكيا 8 الهاتف الأكثر تطورًا في تاريخ نوكيا وصمم لمنافسة أيفون 7 وسامسونغ غلاسي S8.

وسيعمل نوكيا 8 بنظام التشغيل أندرويد وزُوّد بشاشة مساحتها 5.3 بوصات بدقة QHD ومعالج سناب دراغون 835 أُضيف إليه أنابيب نحاسية لتبريد حرارة الهاتف أثناء الاستخدام الثقيل.

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وسيتيح الهاتف، الذي تبلغ سماكته 7.9 ميليمتر، ميزة الفيديو المزدوجة، أطلقت عليها الشركة اسم "بوثي" (bothie)، وهي تسمح بعملية بث مباشرة متزامنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الكاميرات الامامية والخلفية في وقت واحد على شاشات منقسمة.

كما ركزت نوكيا على تقنية OZO Audio المبتكرة لتسجيل الصوت بدقة عالية.

هذا واستعانت بمصنع العدسات الألماني، كارل زيس، فزودت الهاتف بعدستين خلفيتين بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بالدقة ذاتها.

وسيبلغ سعر نوكيا 8 نحو 700 دولار وسيطرح في الأسواق في أوائل شهر أيلول/ سبتمبر.