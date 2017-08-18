قريبًا... ستتمكّنون من تحويل الأموال بواسطة واتساب

خدمة جديدة من واتساب...

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LBCI News Lebanon

يتحضر تطبيق واتساب الذي تملكه شركة فيسبوك لإطلاق خدمة جديدة من شأنها إتاحة تحويل الأموال برسالة نصيّة.

وقد يتضمن التحديث الجديد من نسخة بيتا من واتساب خدمة الدفعات أو Payments.

وبحسب موقع "تلغراف" البريطاني، سيتم التحويل من خلال رسالة نصية، لتكون هذه الخطوة إحدى أحدث الخدمات التي يقدمها التطبيق.

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ومن المنتظر أن يطبق واتساب خدمة تحويل الدفعات المالية من مستخدم إلى آخر مباشرة من خلال نظام الدفعات الموحد، الذي يديره البنك الاحتياطي الهندي.

فستُطبق الخدمة أولا في الهند، وسيتم تعيين خبراء تطبيقات الدفعات المحلية، وذلك لتسهيل عملية تحويل الأموال عبر التطبيق على 200 مليون مستخدم.

وما زال من غير الواضح متى ستصبح هذه الخدمة متاحة لمستخدمي واتساب في المملكة المتّحدة.

وذكر الموقع أن شركة فيسبوك رفضت التعليق أو إعطاء أي معلومات تتعلّق بهذه الخدمة.