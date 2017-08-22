مزايا "استثنائية" ضمن نظام تشغيل أندرويد الجديد

تعرّفوا إلى مزايا أندرويد "أوريو"

Lebanon, news ,lbci ,أخبار غوغل,أندرويد,تعرّفوا إلى مزايا أندرويد "أوريو"

LBCI News Lebanon

كشفت شركة غوغل عن أندرويد "أوريو"، النسخة الجديدة من نظامها التشغيلي على أجهزة أندرويد المحمولة.

وسيتمكن المستخدمون من تحميل نظام التشغيل قريبًا، من خلال برنامج غوغل "Beta"، كما أنه سيكون متاحًا على منصة "Android Open Source Project".

وتتضمن النسخة الجديدة عددًا من المزايا الاستثنائيّة، بما فيها تحسين عمر البطارية.

الإعلان

وتوفر نسخة "أوريو" ميزة نقاط التنبيهات، وهي الميزة التي تخبر المستخدمين عند وجود نشاط داخل تطبيقات معينة عبر إظهار نقطة في الزاوية.

كما أنها تحد من نشاط التطبيقات حين لا يجري استخدامها، وذلك بهدف توفير طاقة البطارية ومساحة الذاكرة.

وهي مزودّة أيضًا بخاصية تسمى "أوتو فيل"، التي تتذكر تفاصيل ومعلومات عن المستخدم في التطبيقات التي يستخدمها بشكل كبير.

هذا وأضافت عددًا كبيرًا من الرموز والوجوه التعبيريّة "إيموجي".

وعلى غرار خاصية " Find my iPhone" التي تتيح العثور على الهاتف في حالة ضياعه، قدمت غوغل خاصية تساعد المستخدمين على تحديد مكان أجهزتهم أو إغلاقها ومسح ما فيها، في حالة فقدانها.

وتتجه الشركة إلى طرح النسخة الجديدة في بداية الأمر لمستخدمي أجهزتها نيكسوس Nexus 5X وNexus 6P وبيكسل Pixel على أن يحصل عليها باقي مستخدمي أجهزة أندرويد في نهاية العام الجاري.



