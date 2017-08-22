علوم وتكنولوجيا
22 آب 2017 - 16:59
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بالصور – إليكم الكسوف الكلي التاريخي للشمس من الفضاء

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بالصور – إليكم الكسوف الكلي التاريخي للشمس من الفضاء
نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مجموعة من الصور التقطتها رائد الفضاء الإيطالي باولو نيسبولي تُظهر الكسوف الكلي التاريخي للشمس الذي شهدته الولايات المتّحدة الأميركية من محطة الفضاء الدولية.

وغرّد باولو عبر حسابه الخاص على موقع تويتر كاتباً "إليكم الكسوف الكلي للشمس وكيف يخيّم الظلام فوق الولايات المتّحدة من محطة الفضاء الدولية" وأرفق التغريدة بمجموعة من الصور التقطها بنفسه.
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وشهد جزء كبير من الولايات المتّحدة الأميركية كسوفاً كلياً للشمس مساء أمس الإثنين وكان الكسوف الأميركي الكبير الأول منذ 99 عاماً.

 
 
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