مع اقتراب موعد ولادة ابنة مارك زوكربيرغ... ماذا منحت فيسبوك مؤسسها؟

ماذا منحت شركة فيسبوك مؤسسها؟

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LBCI News Lebanon

ينتظر مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان مولودتهما الثانية، وشددا، في هذا الصدد، على أهميّة قضاء الكثير من الوقت مع العائلة.

ونشر زوكربيرغ منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك كتب فيه أنّ شركته ستمنحه إجازة أبوة لمدة شهرين عندما تلد زوجته ابنته الثانية.

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وأضاف: "عندما ولدت ماكس أخذت إجازة أبوة لمدة شهرين. وسأكون دائما ممتنا لقضاء الأشهر الأولى من حياتها إلى جانبها".

وتابع "اقترب موعد ولادة ابنتنا الثانية، وإنني أخطط لأخذ شهرين إجازة أبوة مرة أخرى".

هذا وأشار إلى أنّ شركة فيسبوك تقدم أربعة أشهر إجازة أمومة وأبوة.

ولاقى هذا المنشور استحسان متابعي زوكربيرغ، إذ حصد آلاف التعليقات والإعجاب والمشاركة.