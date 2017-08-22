لمن يهمه الأمر... وظائف شاغرة في آبل والعمل من المنزل!

أعلنت شركة آبل أنّها تبحث عن موظفين للعمل بدوام كامل من المنزل في قسم خدمة الزبائن لتزويدهم بالمساعدة اللازمة في استخدام منتجات الشركة، بما فيها هواتف أيفون والأجهزة اللّوحيّة أيباد والحواسيب المحمولة ماك بوك وغيرها.
وسيتعيّن على الموظف مشاركة خبرته والمعلومات التي يعرفها في مجال التكنولوجيا مع الزبائن والعملاء الذين يحتاجون إلى المساعدة من منزله.
وبالإضافة إلى أنّك ستتمكّن من إتمام عملك وأنت ترتدي لباس النوم، ستحصل على حسم مقابل شراء أي منتج من منتجات آبل.
وعلى طالبي الوظيفة أن يتمتعوا بسنتين من الخبرة على الأقل في مجال رصد الأخطاء التقنية وإصلاحها.
كما عليهم أن يثبتوا قدرتهم على مساعدة الزبائن عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو شخصيًا.
فما الذي تنتظرونه؟