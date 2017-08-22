لمن يهمه الأمر... وظائف شاغرة في آبل والعمل من المنزل!

لمن يهمه الأمر...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار عمل, وظائف,آبل,لمن يهمه الأمر...

LBCI News Lebanon

أعلنت شركة آبل أنّها تبحث عن موظفين للعمل بدوام كامل من المنزل في قسم خدمة الزبائن لتزويدهم بالمساعدة اللازمة في استخدام منتجات الشركة، بما فيها هواتف أيفون والأجهزة اللّوحيّة أيباد والحواسيب المحمولة ماك بوك وغيرها.

وسيتعيّن على الموظف مشاركة خبرته والمعلومات التي يعرفها في مجال التكنولوجيا مع الزبائن والعملاء الذين يحتاجون إلى المساعدة من منزله.

الإعلان

وبالإضافة إلى أنّك ستتمكّن من إتمام عملك وأنت ترتدي لباس النوم، ستحصل على حسم مقابل شراء أي منتج من منتجات آبل.

وعلى طالبي الوظيفة أن يتمتعوا بسنتين من الخبرة على الأقل في مجال رصد الأخطاء التقنية وإصلاحها.

كما عليهم أن يثبتوا قدرتهم على مساعدة الزبائن عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو شخصيًا.

فما الذي تنتظرونه؟