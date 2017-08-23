لماذا تستخدم غوغل أسماء حلويات لإصدارات نظام أندرويد؟

ما سرّ أسماء الحلويات لإصدارات نظام التشغيل أندرويد؟

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LBCI News Lebanon

كشفت شركة غوغل مؤخرًا النقاب عن النسخة الجديدة من نظامها التشغيلي على أجهزة أندرويد المحمولة، التي أطلقت عليها اسم أندريود "أوريو".

وكغيرها من الإصدارات اختارت الشركة اسم نوع من الحلوى.

ولعلكم لاحظتم أن كلّ إصدارات نظام تشغيل أندرويد تحمل اسم نوع من أنواع الحلويات المشهورة في الغرب، على سبيل المثال Donut وMarshmallow وNougat وGingerbread وKitKat وغيرها.

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فهل تساءلتم يومًا لماذا اختارت غوغل تسمية نظامها بهذه الطريقة؟

في هذا الصدد، قال أحد الناطقين الرسميين للشركة إنّ اختيار هذا النوع من الأسماء أمر يخص فريق العمل.

وأضاف أنّ الاصدارات متسلسلة وستسمّى دائمًا بأسماء حلويات وفي ترتيب أبجدي.

ويبدو واضحًا من خلال هذا التصريح أنّ غوغل تخفي السبب الحقيقي وراء اختيارها أسماء حلويات.

لكن منذ ثلاثة أعوام، عندما أطلقت الشركة نسخة KitKat، عللّت اختيارها قائلة إنّ الهواتف الذكية والأجهزة اللّوحيّة التي تنتجها الشركة جعلت حياتنا ألذ، لذلك سمّت كل نسخة من نسخ أندرويد باسم حلوى بحسب الترتيب الأبجدي.