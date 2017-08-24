إطلاق غالاكسي نوت 8... وهذه أبرز مزاياه!

إليكم ميزات غالاكسي نوت 8

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LBCI News Lebanon

أطلقت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية رسميًا هاتفها الجديد غالاكسي نوت 8 بعد طول انتظار.

وبحسب موقع "The Verge"، فإنّه أجمل وأفضل هاتف تنتجه سامسونغ وسيصبح متاحًا في الأسواق في 15 أيلول/سبتمبر بأربعة ألوان، ألا وهي: الأسود والرمادي والذهبي والأزرق.

ولا يختلف غالاكسي الجديد عن سلفه "نوت 7" لجهة المواصفات والشكل والسعر، كما لم يبتعد كثيرا عن التسريبات التي نشرت في الفترة الأخيرة.

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ويترافق نوت 8 مع قلم الكتروني وكاميرا خلفية مزدوجة.

وتأتي شاشة الهاتف اللوحي الجديد، التي تدعم تقنية "سوبر أمولد" Super AMOLED، بقياس 6.3 بوصات وبدقة 2960×1440 بكسلًا مع كثافة تبلغ 521 بكسلًا في البوصة الواحدة. هذا ويأتي الهاتف مع حماية من الإصدار الأحدث من زجاج غوريلا غلاس 5، الذي يغلف واجهته وظهره.

ويضم الجهاز، الذي يعمل بالإصدار 7.1 نوغا من نظام أندرويد، معالجًا من نوع سناب دراغون 835 ويقدم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 6 غيغابايتات، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية بحجم 64 أو 128 أو 256 جيجابايتًا، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية "مايكرو إس دي".

كما يدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع، وهو يأتي مع بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3300 ميلي أمبير/ساعة.

وهو يأتي أيضًا مع منفذ لسماعة الأذن، ومنفذ USB Type-C.

وفي ما يتعلق بباقي المواصفات، يدعم غالاكسي نوت 8 تقنية مسح بصمة العين، وحساس للضغط، بالإضافة إلى حساس بصمة الأصبع الذي يقع على ظهره إلى جانب الكاميرا.

ويذكر أن الهاتف مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وكذلك قلمه الإلكتروني.



