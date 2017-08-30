إلى ماذا ترمز الإشارة الخضراء في التحديث الأخير من واتساب؟

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بعد موقعي تويتر وفايسبوك، أتى دور تطبيق واتساب لإضافة شارات التحقق أو ما يُعرف بالـ Verification Signs، ولكن الهدف وراء هذه الإضافة يختلف تماماً عن التطبيقات الأخرى.وبفضل هذا التحديث، الذي لا يزال ضمن خانة التجربة، أصبحت الشركات الهدف التالي الذي تسعى من خلاله واتساب كسب الأرباح بعيداً عن الإعلانات التجارية التي باتت رائجة في كل المواقع الإلكترونية والتطبيقات.فقد أوضحت واتساب رغبتها في تعظيم التواصل بين الحسابات التجارية والمستخدمين وقد أصدرت نسخة تجريبية منفردة تتضمن تغيرات وتعديلات كبيرة، فأصبح يظهر الآن إلى جانب بعض أسماء الحسابات التجارية شارة خضراء تؤكد أن الحساب رسمي، تجاري وموثوق.تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الخدمة ما زالت في مراحلها الأولية ومن الممكن أن تأخذ الكثير من الوقت قبل إصدارها نظرا لآنية هذا الابتكار وفرادته، إذ يعتقد بعض متابعي التكنولوجيا أنّ هكذا تحديث ممكن أن يخلق ثورة في عالم التجارة والإعلانات.